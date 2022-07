Salvini e Verdini a Ischia tra calici alzati e baci appassionati

Il politico e la produttrice cinematografica sono stati avvistati all’Ischia Global Fest tra calici alzati e baci appassionati per festeggiare il premio della giovane per il film “Ghiaccio”, scritto e diretto dal cantautore Fabrizio Moro, insieme con Alessio De Leonardis. Il fidanzato la riempie di coccole e lei gongola soddisfatta.

Matteo Salvini si è preso una pausa dagli impegni politici per raggiungere la sua Francesca. Alloggiano in una storica struttura di Lacco Ameno, si concedono passeggiate e granite e festeggiano con tanto di baci la premiazione che vede la Verdini protagonista. Intanto Francesca posta foto dalla camera d’albergo in bikini, con il suo fisico asciutto e la lunga chioma che da ricciola si trasforma in liscia. E sul letto un bigliettino, proprio di Salvini, che lei ringrazia con un cuoricino. E poi la luna che si specchia nel mare, un’immagine romantica che la coppia si gusta insieme. Sfoglia la gallery e guarda la pausa ischitana di Salvini e Verdini…

