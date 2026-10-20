Sahara Ray, modella e stilista australiana specializzata in costumi da bagno, è morta a 34 anni. Conosciuta anche per la presunta relazione con Justin Bieber che aveva attirato l'attenzione dei media nel 2016, era diventata madre per la prima volta pochi mesi fa. A comunicare la scomparsa è stata la famiglia, senza fornire indicazioni sulle cause del decesso. "È venuta a mancare in ospedale, circondata dai suoi familiari. Era molto amata", hanno dichiarato i parenti a Tmz. Al momento, dunque, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.