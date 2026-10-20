© Instagram | Sahara Ray
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Sahara Ray, modella e stilista australiana specializzata in costumi da bagno, è morta a 34 anni. Conosciuta anche per la presunta relazione con Justin Bieber che aveva attirato l'attenzione dei media nel 2016, era diventata madre per la prima volta pochi mesi fa. A comunicare la scomparsa è stata la famiglia, senza fornire indicazioni sulle cause del decesso. "È venuta a mancare in ospedale, circondata dai suoi familiari. Era molto amata", hanno dichiarato i parenti a Tmz. Al momento, dunque, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.
Ray aveva costruito la propria notorietà attraverso il lavoro nel mondo della moda e i social. Su Instagram aveva raccolto un vasto pubblico, mentre parallelamente aveva dato vita a un marchio personale di costumi da bagno. Nel 2016 il suo nome era finito sulle cronache internazionali dopo la pubblicazione di alcune fotografie che la ritraevano in vacanza alle Hawaii insieme a Justin Bieber. Il loro rapporto era stato oggetto di indiscrezioni, senza essere mai confermato ufficialmente. In passato, la modella era stata associata sentimentalmente anche al cantante australiano Cody Simpson.
Sahara era figlia di Tony Ray, celebre surfista australiano. Durante l'infanzia aveva trascorso molto tempo spostandosi tra l'Australia, la California e le Hawaii, sviluppando un legame con luoghi che avrebbero accompagnato la sua storia personale. La sua immagine pubblica era legata soprattutto alla moda e ai social, ma negli ultimi anni aveva condiviso con i follower anche aspetti più delicati della propria vita, parlando apertamente dei problemi di salute affrontati dopo un grave incidente stradale.
Nel 2024 la modella aveva raccontato di essere affetta dalla sindrome di Guillain-Barré, una rara patologia neurologica che può compromettere il funzionamento dei nervi periferici. Nel suo caso, la malattia l'aveva lasciata parzialmente paralizzata dopo un serio incidente automobilistico. La sua testimonianza aveva permesso di conoscere una parte meno nota della sua vita, segnata dalle difficoltà affrontate durante il percorso di recupero. Non sono state comunicate informazioni che colleghino la patologia alla morte, la cui causa - viene ribadito - resta al momento sconosciuta.
Tra gli aspetti più recenti della vita di Sahara Ray c'era la nascita della sua prima figlia, Snow, arrivata pochi mesi prima della sua scomparsa. La modella aveva raccontato sui social la gravidanza e l'attesa della bambina: il 25 gennaio aveva pubblicato un aggiornamento spiegando che quella sera sarebbe stata indotta al parto.
Nel post aveva mostrato il pancione e rivelato di essere incinta dal maggio 2025, poche ore prima di accogliere la figlia. Il 26 aprile aveva poi condiviso un video accompagnato dalla canzone di Justin Bieber "Everything Hallelujah", offrendo ai follower un altro scorcio della sua nuova vita da madre. Non aveva invece mai reso pubblica l'identità del padre della bambina.
L'ultimo contenuto pubblicato sul suo profilo Instagram risaliva al 19 luglio: una serie di fotografie della piccola Snow accompagnate dalla frase "Tutto il mio cuore", con un cuoricino bianco e il nome della figlia. Un messaggio affettuoso che oggi rappresenta una delle ultime testimonianze pubbliche del legame tra Sahara e la bambina.