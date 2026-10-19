Addio all'attrice e cantante Lua Blanco

"Cari amici e follower, è con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata sorella, Lua Maria Blanco", si legge nel post. "Ha combattuto contro il cancro negli ultimi mesi della sua vita, durante i quali è stata circondata dall’amore della famiglia e degli amici che le sono stati accanto per tutta la vita. Se n’è andata in pace, piena d’amore e con la fede assoluta che sarebbe andata direttamente tra le mani di Dio".