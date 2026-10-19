Addio all'attrice e cantante Lua Blanco

Addio a Eva Marie Saint, la musa di Hitchcock
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L'attrice e cantante Lua Blanco, diventata famosa interpretando il ruolo di Roberta Messi nella telenovela "Rebelde Brasil" e anche nello spin-off dedicato alla band della serie, è morta all'età di 39 anni dopo aver combattuto contro un tumore intestinale. Il fratello Daniel Blanco ha confermato la tragica notizia in un post su Instagram domenica 18 ottobre.
"Cari amici e follower, è con grande tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata sorella, Lua Maria Blanco", si legge nel post. "Ha combattuto contro il cancro negli ultimi mesi della sua vita, durante i quali è stata circondata dall’amore della famiglia e degli amici che le sono stati accanto per tutta la vita. Se n’è andata in pace, piena d’amore e con la fede assoluta che sarebbe andata direttamente tra le mani di Dio".
Lua era la nipote della leggenda della bossa nova Billy Blanco e la figlia del cantante e musicista Billy Blanco Jr. Ha iniziato a esibirsi fin da bambina in un gruppo musicale insieme ai genitori e ai fratelli.
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