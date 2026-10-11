È morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis: portò per prima la cucina in tv

È morta Wilma De Angelis, cantante e storica conduttrice televisiva, aveva 96 anni: lascia un ricordo profondo nel mondo della musica e della televisione. Artista dalla personalità inconfondibile, ha attraversato decenni di spettacolo italiano riuscendo a conquistare generazioni diverse, prima con la sua voce e poi con la sua naturalezza davanti alle telecamere. Nata a Milano, la sua carriera era iniziata negli anni Cinquanta: aveva partecipato al Festival di Sanremo ed è stata pioniera dei programmi dedicati alla cucina. La sua ultima apparizione televisiva è del 25 marzo 2025, quando era stata ospite in tv per un omaggio a Mina. La notizia è stata diffusa dal nipote Fabio De Angelis sui social.



