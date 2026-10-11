È morta la cantante e conduttrice Wilma De Angelis: portò per prima la cucina in tv

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Nata a Milano, tra le protagoniste dei primi Festival di Sanremo, ha saputo reinventarsi nel corso della sua carriera, diventando una pioniera della cucina in tv
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È morta Wilma De Angelis, cantante e storica conduttrice televisiva, aveva 96 anni: lascia un ricordo profondo nel mondo della musica e della televisione. Artista dalla personalità inconfondibile, ha attraversato decenni di spettacolo italiano riuscendo a conquistare generazioni diverse, prima con la sua voce e poi con la sua naturalezza davanti alle telecamere. Nata a Milano, la sua carriera era iniziata negli anni Cinquanta: aveva partecipato al Festival di Sanremo ed è stata pioniera dei programmi dedicati alla cucina. La sua ultima apparizione televisiva è del 25 marzo 2025, quando era stata ospite in tv per un omaggio a Mina. La notizia è stata diffusa dal nipote Fabio De Angelis sui social.
Gli esordi musicali e i primi successi al Festival di Sanremo - Nata a Milano l'8 aprile 1930, Wilma De Angelis aveva studiato canto con il maestro Cosimo Di Ceglie e poi con il maestro Rusconi. Dopo aver debuttato nei night milanesi, aveva firmato a inizio anni '50 il suo primo contratto discografico con la Vis Radio. Per qualche anno formò un duetto vocale con Maria Dattoli, ma nel 1956 decise di intraprendere la carriera solista.
Nel 1959 il debutto al Festival di Sanremo con il brano Nessuno, abbinata a Betty Curtis, e Per tutta la vita, abbinata a Jula de Palma. L'anno successivo sarebbe tornata sul palco dell'Ariston con il brano Quando vien la sera, in abbinamento a Joe Sentieri, conquistando il terzo posto, che resta il suo miglior piazzamento al festival al quale ha partecipato nove volte. Ma è nel 1961, con il brano Patatina di Gianni Meccia, che Wilma conquistò da Sanremo un successo straordinario. Tra le canzoni più note anche Splende l'arcobaleno, Per tutta la vita, I colori della felicità, Prima di dormir bambina, Serenella e la famosisisma Casetta in Canadà. De Angelis seppe ritagliarsi il proprio spazio in quel panorama, mettendo in luce le sue qualità vocali e una presenza scenica capace di lasciare il segno. Anche quando il suo nome cominciò a essere associato soprattutto alla televisione, non venne meno il legame con il mondo della canzone.
Pioniera dei programmi di cucina in televisione - Il secondo grande capitolo della sua vita professionale si sviluppò in tv. In un'epoca in cui la cucina non occupava ancora lo spazio centrale che avrebbe conquistato negli anni successivi, Wilma De Angelis intuì le potenzialità di un format capace di entrare nelle case degli italiani attraverso ricette, consigli pratici e convivialità. Il suo merito fu quello di contribuire a rendere la cucina un vero argomento televisivo, ben prima dell'esplosione dei talent culinari. Con il suo modo di presentarsi al pubblico, diretto e familiare, seppe trasformare la preparazione dei piatti in un momento di intrattenimento, avvicinando gli spettatori a un universo fatto di sapori, tradizioni e vita quotidiana.
L'ultimo saluto in televisione e l'omaggio a Mina - Anche negli ultimi anni, De Angelis aveva continuato a mantenere un rapporto con il piccolo schermo, tornando occasionalmente a raccontarsi e a condividere ricordi della propria esperienza professionale. La sua ultima apparizione televisiva risale al 25 marzo 2025, per un omaggio a Mina.
Un grande amore e la discrezione - Lontano dai riflettori, Wilma De Angelis aveva mantenuto un atteggiamento riservato. Non si era mai sposata e non aveva avuto figli, ma aveva condiviso una parte importante della propria vita con un compagno, scomparso diversi anni fa. Un legame significativo, vissuto lontano dall'esposizione mediatica, in linea con la discrezione che aveva caratterizzato la sua sfera personale.
Il saluto del nipote sui social - "Ciao zia Wilma", ha scritto il nipote Fabio De Angelis su Facebook. "Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi! Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta. Ciao zia, alla prossima vita".