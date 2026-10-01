Chad Lowe, morta la figlia Fiona a soli 13 anni: "Era la luce delle nostre vite"
L'attore ha annunciato la scomparsa di Fiona, 13 anni e ha chiesto riservatezza e preghiere, ricordando la ragazza come una giovane affettuosa e creativa
Una perdita devastante ha colpito la famiglia dell'attore Chad Lowe, che insieme alla moglie Kim Painter hanno annunciato la morte della figlia Fiona, scomparsa a soli 13 anni. La notizia è stata resa pubblica attraverso una dichiarazione della famiglia: "Era adorata dalle sue sorelle e profondamente amata dai suoi genitori, era la luce delle nostre vite". La causa della morte della ragazza non è stata comunicata pubblicamente.
La famiglia chiede privacy
Di fronte a una tragedia così dolorosa, i genitori hanno chiesto al pubblico di rispettare il momento che stanno attraversando. La famiglia ha parlato di una perdita che ha sconvolto tutti i suoi componenti e ha rivolto un appello per ricevere preghiere e poter vivere il lutto lontano dall'attenzione mediatica.
Il riferimento della famiglia alla salute mentale
Nel comunicato, i Lowe hanno inserito anche le informazioni del servizio statunitense 988, la linea dedicata alle persone che stanno affrontando una crisi o difficoltà legate alla salute mentale. Il riferimento, tuttavia, non costituisce una comunicazione ufficiale sulla causa della morte di Fiona. La famiglia non ha però fornito spiegazioni sulle circostanze della scomparsa.
Era la seconda delle tre figlie
Fiona era la figlia di mezzo di Chad Lowe e Kim Painter. La coppia, sposata dal 2010, ha avuto tre bambine: Mabel, la maggiore, Fiona e la più piccola Nixie. La ragazza aveva compiuto 13 anni nel novembre 2025. In quell'occasione il padre aveva condiviso sui social un messaggio affettuoso per celebrare il suo ingresso nell'adolescenza, accompagnandolo con un invito a continuare a danzare e a vivere pienamente la propria vita.
Una famiglia già colpita da una grave perdita
La tragedia arriva dopo un altro momento particolarmente difficile per la famiglia Lowe. All'inizio del 2025, Chad Lowe e i suoi familiari avevano perso la loro abitazione nell'area di Pacific Palisades a causa degli incendi che colpirono Los Angeles. Dopo il rogo, l'attore aveva condiviso sui social alcune immagini delle figlie davanti a ciò che rimaneva della loro casa, parlando della forza dimostrata dalle ragazze nell'affrontare quella situazione.
La carriera di Chad Lowe
Chad Lowe, 58 anni, è un volto noto della televisione e del cinema statunitense. Fratello dell'attore Rob Lowe, nel corso della sua carriera ha recitato in produzioni come Life Goes On, Melrose Place, Pretty Little Liars e in 24. Nel 1993 ha ricevuto un Emmy per la sua interpretazione nella serie Life Goes On, consolidando una carriera sviluppata soprattutto tra televisione e cinema.