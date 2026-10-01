Fiona era la figlia di mezzo di Chad Lowe e Kim Painter. La coppia, sposata dal 2010, ha avuto tre bambine: Mabel, la maggiore, Fiona e la più piccola Nixie. La ragazza aveva compiuto 13 anni nel novembre 2025. In quell'occasione il padre aveva condiviso sui social un messaggio affettuoso per celebrare il suo ingresso nell'adolescenza, accompagnandolo con un invito a continuare a danzare e a vivere pienamente la propria vita.