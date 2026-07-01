A un mese dalla nascita del bambino, Rose Villain ha affidato ai social una gallery che è insieme intima e ironica. La didascalia scelta, un semplice "Francis forever!!!", arriva dopo le parole con cui aveva annunciato il parto: "Mai stata così felice". Negli scatti, l'artista non rinuncia alla propria identità: studio di registrazione e tettarella convivono nella stessa immagine, mentre una t-shirt dei Metallica sfoggia la sagoma di un biberon.