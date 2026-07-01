© Instagram | Rose Villain prime foto dalla nascita di Francis Knight
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Ciuccio in bocca, manuale "per genitori Goth" tra le mani: così Rose Villain, 36 anni, si racconta ai fan nelle prime foto ufficiali della sua vita da mamma. La cantante ha aperto per la prima volta le porte della sua quotidianità con il piccolo Francis Knight, nato lo scorso 2 giugno a New York, città in cui vive con il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm.
A un mese dalla nascita del bambino, Rose Villain ha affidato ai social una gallery che è insieme intima e ironica. La didascalia scelta, un semplice "Francis forever!!!", arriva dopo le parole con cui aveva annunciato il parto: "Mai stata così felice". Negli scatti, l'artista non rinuncia alla propria identità: studio di registrazione e tettarella convivono nella stessa immagine, mentre una t-shirt dei Metallica sfoggia la sagoma di un biberon.
A colpire i fan sono soprattutto i dettagli più quotidiani: due paia di scarpe allineate, una di misura adulta e l'altra minuscola per il piedino di Francis, e la stessa Rose Villain che scherza sul reggiseno ora extra large a causa della montata lattea. Piccoli momenti che, uniti al sorriso nuovo e luminoso della cantante, restituiscono il ritratto di una maternità vissuta senza filtri, ma sempre con lo stile graffiante che la contraddistingue.
Dietro il nome scelto per il primogenito c'è una storia di famiglia. Francis è un omaggio al padre di Rose Villain, Franco Luini, mentre Knight richiama la madre della cantante, scomparsa nel 2017 a causa di un tumore, il cui cognome era Melloni. Un legame non immediato ma preciso: la famiglia Melloni richiama nel nome l'idea medievale di scudiero, figura che anticipa quella del cavaliere — tradotto in inglese, appunto, Knight.
Un modo per tenere unite due eredità familiari importanti nella vita del piccolo, che oggi rappresenta per Rose Villain l'inizio di un capitolo nuovo, vissuto con la stessa passione e autenticità che ha sempre messo nella musica.
© Kate Biel
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