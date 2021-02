Un cuoricino blu per il compleanno di Cristiano Ronaldo. Cr7 compie 36 anni e la compagna Georgina Rodriguez posta sui social quattro foto di coppia con una didascalia inequivocabile con l’emoticon dell’amore. Non si tratta di immagini pescate a caso dall’album di famiglia, ma sono scatti del calciatore e della modella a Courmayeur durante il recente soggiorno per il compleanno della Rodriguez. Se qualcuno cercava prove della “trasgressione” del campione, le fornisce direttamente la sua dolce metà.

Ronaldo compie 36 anni, Georgina “provoca” con le foto da Courmayeur Tgcom24 1 di 16 Instagram 2 di 16 Instagram 3 di 16 Instagram 4 di 16 Instagram 5 di 16 Instagram 6 di 16 Instagram 7 di 16 Instagram 8 di 16 Instagram 9 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Avrà fatto apposta Georgina a scegliere proprio le immagini dalla montagna dopo le polemiche che hanno travolto il giocatore bianconero? Fatto sta che la Rodriguez posta una foto con Ronaldo sulla neve, una seconda sulla motoslitta, una terza in cui si vede chiaramente la scritta della località sul Monte Bianco (da Torino dove risiedono i due hanno passato il confine regionale tra Piemonte e Valle d’Aosta per arrivare nella vallata per godersi la neve e un compleanno indimenticabile) e infine una in cui compaiono abbracciati nella notte gelida nelle stradine di Courmayeur.

Leggi Anche Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid

Leggi Anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non raffreddano le polemiche: il bagno di coppia è hot

Del resto, da qualche giorno la Rodriguez si diverte a postare immagini innevate: dal bagno bollente nella piscina circondata dalla coltre bianca alle discese col bob, il video della gita in motoslitta, fino a questi scatti di coppia romantici. Ora Georgina sta preparando la festa per il suo campione e chissà quanto sarà “trasgressiva”!



Leggi Anche Georgina Rodriguez mostra il fondoschiena, Ronaldo esulta

Leggi Anche Georgina Rodriguez e Ronaldo ancora sulla neve: bob coi figli

Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: