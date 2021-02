Georgina Rodriguez e Ronaldo ancora sulla neve: bob coi figli

Una passione improvvisa per la neve o la voglia di sommergere nella neve le polemiche? Georgina Rodriguez, dopo la fuga a Courmayeur con Cristiano Ronaldo che ha fatto tanto discutere il web in quanto avrebbe violato la zona arancione passando da una regione all’altra, torna a pubblicare video in montagna. Prima un tuffo romantico in una piscina riscaldata e circondata dalla coltre bianca, ora una serie di discese con il bob insieme ai figli.