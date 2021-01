Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid

Compleanno “trasgressivo” per Georgina Rodriguez. Per festeggiarla Cristiano Ronaldo non ha badato alle imposizioni dovute al Covid e ha varcato la zona arancione (sono in corso accertamenti dei carabinieri) del Piemonte per arrivare a Courmayeur in Valle d’Aosta e concedersi un giro in motoslitta e una cena romantica sulla neve. Poi di ritorno a Torino torta in famiglia con i figli della coppia circondati da tanti fiori.

Non è stata certo la multa (che va da 400 a 1000 euro), che ancora non ha ricevuto ma gli accertamenti da parte dei carabinieri sono in corso, a spaventare Cr7. Il calciatore ha approfittato della mancata convocazione con la Juventus per la partita contro la Spal (peraltro vinta 4 a 0 dai bianconeri) per concedersi una giornata indimenticabile sulla neve con la sua dolce metà. Un video sul web mostra la coppia sulla motoslitta vestita con piumini griffati e un’aria spensierata e sorridente pronta a girare per la Val Veny da Zerotta a Checroix. Le polemiche sono divampate: perché Cr7 varca i confini regionali in barba alle norme anti-Covid? Gli arriverà la multa?

Cristiano Ronaldo passa oltre e sui social posta uno scatto con la sua Georgina e scrive: “Auguri all’amore della mi vita”. Lei replica postando le foto della festa in casa la sera del 27 (di ritorno da Courmayeur) con tutta la famiglia. Una torta a forma di cuore con panna e fragole, palloncini e tantissimi fiori per i 27 anni di Georgina. A lady Ronaldo hanno regalato un sacco di bouquet e mazzi floreali tanto che il soggiorno è letteralmente circondato. “Per tanto amore ricevuto oggi e sempre – scrive la Rodriguez - Per i tuoi migliori auguri, per la tua attenzione, per i dettagli e i tuoi messaggi d'amore. Sono molto fortunata”.

