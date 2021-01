Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non raffreddano le polemiche: il bagno di coppia è hot

Non si accenna a placare la polemica che ha visto coinvolto Cristiano Ronaldo, accusato di aver varcato i confini della zona arancione per due giorni fuorilegge ma romantica con la sua Georgina Rodriguez sulla neve di Courmayeur. E mentre i carabinieri indagano sulla vicenda, la compagna del campione non raffredda gli animi e posta un video in cui la coppia fa un bagno bollente tra la neve. Di Torino?

Cr7 e Georgina Rodriguez non raffreddano le polemiche: il bagno di coppia è hot Tgcom24 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 3 di 26 Instagram 4 di 26 Instagram 5 di 26 Instagram 6 di 26 Instagram 7 di 26 Instagram 8 di 26 Instagram 9 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Georgina posta la città della Mole come località, ma i follower esprimono molti dubbi. “Non si è mai vista tanta neve a Torino” scrive qualcuno. “Torino quella? Non direi proprio” aggiunge un altro. “Le famose terme di Torino” ironizza un terzo. E via tra battute e ironia, il video viene visto e rivisto. Sono inquadrati i due innamorati che si baciano appassionatamente nell’acqua riscaldata – o meglio bollente – di una piscina circondata dalla neve.

Leggi Anche Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid

Leggi Anche Georgina Rodriguez mostra il fondoschiena, Ronaldo esulta

Cristiano Ronaldo esce dall’acqua e si ricopre le preziose gambe di neve ghiacciata e poi ritorna in piscina per farsi surriscaldare dalla sua dolce metà tutta curve. La passione tra i due è alle stelle e della polemica sulla gita fuorilegge se ne infischiano. La Rodriguez ha spento 27 candeline e per l’occasione il calciatore bianconero le ha regalato una pausa romantica in montagna per poi concludere i festeggiamenti a casa con una torta casalinga con tutti i figli.



Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: