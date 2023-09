Con lei l’attrice si diletta a girovagare per le calli tra fotografie e abbracci. L’anno scorso aveva vestito i panni di madrina della kermesse, ora è tornata sul red carpet di Venezia 80 , ma soprattutto ha visitato la città lagunare in veste di turista. Tshirt a righe bianche e blu, cappellino in testa e sneakers, la compagna di Bova si è mescolata tra la folla per gustarsi indisturbata gli scorci più caratteristici.

Scatta fotografie con il naso all’insù mentre osserva in palazzi veneziani. Abbraccia la madre Maria Pilar mentre passeggia tra i negozi del centro. Si mescola tra la folla di turisti godendo appieno di ogni scorcio di una città dai mille volti romantici e imperdibili. Rocio Munoz Morales a Venezia ci è arrivata con Raoul Bova. Insieme hanno partecipato a un evento di Giorgio Armani. Si sono fatti selfie sul vaporetto e si sono fatti immortalare sul red carpet. Una breve sosta in Laguna ricca di emozioni e di sorrisi. “Una notte indimenticabile” scrive l’attrice. “L’emozione senza tempo, senza misura del cinema… Il viaggio di ritorno è sempre magico” commenta ancora.



L’emozione della Biennale Per Rocio Munoz Morales tornare a Venezia è sempre una grande emozione. “Il cinema è il modo più poetico per parlare di politica, ingiustizie, catastrofici, prevaricazione, abusi di qualunque genere, prepotenza, crudeltà… Il cinema ha la possibilità di rendere tutto poetico ed importante. Viva il cinema!".

Nel 2022 in veste di madrina L’anno scorso Rocio Munoz Morales è stata la madrina della kermesse in Laguna. “Ho dei ricordi bellissimi della Mostra di Venezia, è stata un’esperienza per me importante e gratificante. Mi sono alimentata di bel cinema e di persone che lo amano come lo amo io, subito dopo anni di sofferenza per le sale. Cercavo di infilarmi in tutte le proiezioni possibili, anche alle 8 del mattino” ha detto l’attrice a “Hollywood Reporter”.



La missione di Rocio Rocio Munoz Morales è in Laguna anche per “salvare il pianeta”. “Mi piaceva l’idea di tornare a Venezia, che per me è stato molto importante, portando un documentario nel quale credo tantissimo. Il cinema è vita, sono storie. Il cinema parla anche dell’oggi. Ha la capacità di affrontare problemi e di parlare di politica in un modo poetico. Quindi, secondo me arriva in maniera più diretta al cuore, che è un po’ il luogo dove devono arrivare i problemi per far sì che ci smuovano qualcosa e facciano dire in noi: ‘Ok, da oggi agisco, da oggi cambio qualcosa’” ha aggiunto presentando “Time to Change”, un documentario a supporto dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il bilancio di un’estate indimenticabile Solo pochi giorni fa Rocio Munoz Morales chiudeva il cerchio delle vacanze estive con un bilancio social. “E’ arrivato il momento di tirare le somme… Di riflettere su un’altra estate vissuta, vissuta a pieni polmoni, col cuore scoperto… Un’estate all’insegna dell’essenza, della natura, dei valori profondi, del benessere che nasce dall’ interiore, dello stare con le persone che amo, che mi fanno stare bene. Un’estate all’insegna del non importa quanti impegni si cominci, ma bensì quanti ne finisci… Non importa quante volte parli, ma bensì quante volte ascolti. Un’estate all’insegna della vera ricchezza sono i tramonti che hai guardato, le persone che hai fatto felici, le risate condivise con anime preziose, le carezze ricevute dai propri figli, gli sguardi profondi con l’uomo che ami, le volte che sei rimasta a bocca aperta guardando l’immensità del cielo, la gente che ti rispetta per quello che sei. Alla fine, è solo al cuore che devi rendere conto di ciò che hai vissuto…”.



In coppia con Raoul Rocio Munoz Morales fa coppia con Raoul Bova da dodici anni. Genitori di due bambine, Luna e Alma, condividono la stessa passione per il cinema e per la vita. Coppia inossidabile, in attesa del sì, sui social spesso si scambia dolcissime dediche. Come quella di agosto che la bella spagnola ha scritto su Instagram per Bova: “Perché ti sceglierei una e mille volte:

1. Perché non smetti mai di sorprenderti. E perché ogni volta che mi baci mi fai venire la pelle d’oca, lo sai.

2. Perché sembra che ti conosco da una vita intera, ma ti amo così intensamente come se ti avessi conosciuto un mese fa. Diciamolo, sono follemente innamorata di te.

3. Perché sei arrivato nella mia vita, come un angelo, dall’alto. Per salvarmi…

4. Perché sei la persona con la quale mi diverto di più al mondo.

5. Perché sei un padre amorevole e affettuoso. E perché Alma e Luna non potevano avere un papà migliore. Grazie perché insieme a te ho conosciuto la potenza di essere mamma.

6. Perché sei una delle persone che ha dei valori più buoni e solidi che io abbia mai conosciuto.

7. Perché con te, mi piace tutto. Sei il compagno perfetto d’avventure, viaggi, mangiare, follie, segreti, spiritualità…

8. Perché solo tu mi fotografi così.

9. Perché insieme, tutto diventa possibile.

10. Te e lui (mio padre)… I due uomini della mia vita. Così simili…”.