Rocio aveva già parlato della battaglia che il padre stava combattendo da tempo, qualche mese fa, in concomitanza con la festa del papà. Sui social l'attrice aveva postato una foto che la ritraeva con lui scrivendo: "Da un mese stai, anzi stiamo (perché non sei solo) combattendo per la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… In realtà quello che sei sempre stato. Te quiero infinito… Te adoro… Y estoy muy orgullosa de que TU seas mi papá.

P.S. Questa foto è da poco tempo fa, in un momento molto felice condiviso a Venezia".

Nello stesso post l'attrice aveva voluto omaggiare anche Raoul Bova, padre dei suoi figli e suo compagno di vita: "Non posso dimenticare però il papà che ho scelto per le mie piccole, Alma e Luna, un papà innamorato, un papà che ci protegge, che ci cura, che vuole scoprire il mondo nuovamente insieme alle nostre figlie. Ti amo".