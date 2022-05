Rocío Muñoz Morales madrina della Mostra del Cinema di Venezia

Aprirà la rassegna nella serata di mercoledì 31 agosto, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura sabato 10 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

Attrice, conduttrice ed ex modella, dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo in giovane età come ballerina professionista, studia per diventare attrice e debutta in alcune serie per la televisione spagnola.

Nel 2012 fa il suo debutto nel cinema italiano nel film di Paolo Genovese "Immaturi - Il viaggio" e dal 2013 è la protagonista femminile della fortunata serie "Un passo dal cielo". Lo stesso anno affianca Carlo Conti nella conduzione del 65° Festival di Sanremo durante le cinque serate.

Nel 2016 è nel cast del film internazionale "All Roads Lead To Rome" con Sarah Jessica Parker. Tornata al cinema italiano, recita nelle commedie "Natale da chef" di Neri Parenti (2017) e "Tu mi nascondi qualcosa" di Giuseppe Loconsole (2018).

In Spagna conduce per TVE1 l’edizione 2018 di "Bailando con las estrellas" e nei due anni consecutivi è la presentatrice della lunga maratona televisiva della notte di Capodanno. Sono numerose le campagne pubblicitarie che la vedono come testimonial in questi anni.

Volto amato dalla moda e dalla tv, Rocío è la compagna di Raoul Bova dal quale ha avuto due bambine: Luna e Alma.

