Per la storica ex di Carlo Conti si tratta del primo figlio

La notizia rilanciata da Dagospia arriva poche settimane dopo che lo chef ha ufficializzato la storia d’amore in una lunga intervista in cui racconta che insieme hanno un bel progetto di vita: " Mi sono innamorato , non pensavo potesse succedere. L'amore è una magia" aveva detto al Corriere della Sera. Le nozze tra Bartolini e la storica ex di Carlo Conti sono attese per la prossima estate.

Roberta Morise, ecco come ho conosciuto Enrico Bartolini Non solo Enrico Bartolini, ma anche Roberta Morise in tv ha raccontato la sua storia d’amore con lo chef. “Andiamo a Dubai per qualche giorno di vacanza con le amiche, e Monica dice andiamo a trovare Enrico che è un mio amico. Lui non c'era al ristorante, però io ho condiviso la storia di Monica, lui ha gentilmente risposto alla storia, dicendo ‘che pensiero gentile che hai avuto, Roberta’. E niente è iniziato tutto lì, con un tag” ha detto la Morise a Caterina Balivo. “Il primo appuntamento, no in realtà io ero in vacanza, subito dopo Camper, a Castiglione della Pescaia, con una delle mie più care amiche, e lui mi scrive chiedendomi di cenare insieme, ma io stavo con questa mia amica. Però io lì, quando l'ho visto, colpo di fulmine” ha continuato la conduttrice tv.

Un colpo di fulmine tra Roberta ed Enrico Per Roberta Morise, storica ex di Carlo Conti, è scattato il colpo di fulmine con lo chef Bartolini. "L'ho guardato e ho detto è lui e non pensavo potesse essere possibile, perché è bontà fatta persona, è l'uomo che ho sempre aspettato, giuro, non pensavo potesse esistere la perfezione. E’ accogliente, è dolce, è premuroso. Avevo smesso di crederci, definitivamente, sono stata tantissimi mesi lontana da qualsiasi forma di felicità, mi ero spenta" ha detto la Morise raccontando i suoi sentimenti per il fidanzato.

Enrico Bartolini, ecco chi è il fidanzato di Roberta Morise Enrico Bartolini è lo chef più stellato d’Italia. E’ già padre di tre ragazzini Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10, Vittoria, 8 avuti dal precedente matrimonio. Enrico Bartolini è nato a Castelmartini, un paese in Toscana, e ha studiato all'Istituto Professionale Alberghiero F. Martini di Montecatini Terme. Da bambino era già appassionato di cucina, e ha raggiunto molti traguardi nella sua carriera. Nel 2016 ha inaugurato il suo ristorante a Milano e contemporaneamente anche a Bergamo e a Castiglione della Pescaia. Con Alessandro Borghese ha condiviso un'esperienza tv. Con Roberta Morise, showgirl calabrese, 37 anni, è stato amore a prima vista, dopo essersi incontrati grazie ad amici in comune: “Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico. Sono di nuovo innamorato” ha detto lo chef.