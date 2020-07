L'estate di Roberta Morise prende "il volo" con Ignazio Boschetto? Ecco l'indizio social

Leggi anche>

Roberta Morise: "Eros smentisce la relazione? Avrei preferito il silenzio"

A quanto riporta Dagospia i due sono stati pizzicati in Calabria, sul lungomare di Cirò Marina (Crotone). Mentre lei si espone, dedicandogli emoticon con i cuoricini, il profilo social di Ignazio per ora tace.

Il flirt con Ramazzotti - Solo qualche settimana fa si era parlato di un presunto flirt con Eros Ramazzotti, subito negato dal cantante. Anche lei lo aveva definito solo un "buon amico", senza però nascondere una punta di rammarico per la scelta di smentire pubblicamente il gossip. "Non ho detto nulla perché non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta", aveva infatti replicato la Morise.

Adesso, però, la conduttrice ha scelto di esporsi, lanciando un ghiotto indizio social che ha fatto subito drizzare le antenne ai follower...

