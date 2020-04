Eros Ramazzotti: “Con Roberta Morise una bella e sana amicizia”

“Con Roberta Morise c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”. Dopo giorni di silenzio, Eros Ramazzotti ha dovuto utilizzare ancora una volta il suo profilo social per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale. Il cantante, da sempre restio a parlare della propria sfera amorosa, si ritrova a smentire l’ennesimo flirt. Da quando è finita la storia d’amore con Marica Pellegrinelli, tutti lo vorrebbero felicemente accoppiato di nuovo. Ma per il momento Eros non ne vuole sapere…

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità. Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata – scrive Ramazzotti, 56 anni, in un lungo post - Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie, la solitudine della quarantena che chissà quando finirà, del futuro incerto dei nostri figli e di noi stessi”.



“E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano, nessun rispetto per tutte le vittime e le loro famiglie, per quelli che sono ancora in pericolo, per i medici, gli infermieri e la sanità tutta. Nessun rispetto per la mia persona i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità”. Mai come ora, Ramazzotti risponde arrabbiato e poi conclude: “Forza Italia, ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori”.

Anche Marica Pellegrinelli, 31 anni, pare che stia trascorrendo la sua quarantena lontana da Charley Vezza. Tra i due sarebbe scoppiata una crisi che questa lontananza non ha aiutato a superare. La modella, che è stata sposata con Eros (dal 2014 al 2019, ma i due sono stati insieme 10 anni) e da cui ha avuto due figli Raffaela Maria, 9 anni, e Gabrio Tullio, 5, sta trascorrendo l’isolamento da single. E in una storia social ha pure lanciato una frecciatina alla raffinatezza maschile, sottolineando “Capito uomini?”.

