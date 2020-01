Eros Ramazzotti dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: "Sono felice"

"Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso". È un Eros Ramazzotti, carico e pieno di energia quello che si racconta in esclusiva sulle pagine di Chi in edicola da mercoledì 15 gennaio. E a proposito della separazione da Marica Pellegrinelli rivela: "Abbiamo un rapporto basato sul rispetto. Non verrà mai intaccato"