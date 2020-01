Contro le fake news Eros Ramazzotti tira fuori "i muscoli" e l'ironia

Eros Ramazzotti ha trascorso le vacanze di fine anno alle Maldive insieme ai figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio (avuti da Marica Pellegrinelli ) e Aurora e il compagno di lei, Goffredo Cerza . In costume ha mostrato un fisico leggermente appesantito, ma abbastanza da destare la preoccupazione dei fan. "E' malato!" hanno scritto in molti. Lui ha risposto con ironia, sfoggiando orgoglioso i muscoli photoshoppati e avvertendo i follower: "Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali".

In costume sulla spiaggia, Eros sfoggia una (finta) tartaruga da 10 e lode. "Vi sembro ingrassato, vi sembro malato? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio", ha scritto su Instagram con tanta ironia. E poi ha aggiunto nel post scrittum: "Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali", per mettere a tacere ogni chiacchiera. Per lui cuori, complimenti e risate social da tanti amici vip: Marco Masini, Benjamin Mascolo, Laura Barriales, Alessia Marcuzzi, Syria, Caterina Balivo e molti altri.

