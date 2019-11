La rinascita di Eros Ramazzotti, abbraccia una ragazza in hotel

Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli , Eros Ramazzotti è pronto per una nuova vita. Il Settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 27 novembre, pubblica le prime immagini della sua “rinascita”. A Lubiana, dove si è esibito nel “Vita Ce N'è World Tour” ad attenderlo in albergo ha trovato una ragazza che ha abbracciato calorosamente.

La figlia di un amico? Un'amica di sua figlia, vista la giovane età? Sta di fatto che Ramazzotti ha gradito molto la visita che si è protratta fino a tarda ora. Di sicuro quello che raccontano questo foto è un Ramazzotti rinfrancato, pronto a ripartire, come ha sempre fatto. Prima di riprendere il tour, si è chiuso in gran segreto in una lussuosa struttura svizzera, crocevia di miliardari provenienti da tutto il mondo, specializzata in remise en forme. Qui ha ritrovato la forma fisica e la grinta.

