Roberta Morise: "Eros smentisce la relazione? Avrei preferito il silenzio"

Dopo Eros Ramazzotti che sui social ha seccato i rumors sulla presunta relazione con Roberta Morise , a smentire le voci ci pensa anche la diretta interessata. Anche se, come ammette al settimanale " Chi ", avrebbe preferito il silenzio. La showgirl lancia infatti una frecciatina al cantautore "buon amico": "Non ho detto nulla perché non c'è nulla di più elegante di un grande silenzio. Fossi stata in Eros avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta".

"Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici", prosegue la Morise.

Roberta prova a giustificare Ramazzotti: "In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde Eros ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell'idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne".

E racconta quindi la sua verità: "Ci siamo conosciuti durante alcuni dei suoi concerti. Tra di noi c'è solo una bellissima amicizia e una stima professionale reciproca. Ci siamo sentiti qualche volta via Instagram e niente più".

Dettaglio che lascia un po' perplessi visto che, almeno all'apparenza, Ramazzotti e la showgirl non si seguono sui social. "Non sono molto brava con i social e non ho mai badato a certe cose", ironizza Roberta. "Lui non mi segue? Credevo mi seguisse, ma non ho mai misurato la solidità di una persona tramite un follow. Forse avrà smesso di seguirmi perché, vista l’emergenza, non canto più a "I Fatti vostri"?".

