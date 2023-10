Qualche giorno dopo i primi avvistamenti di Roberta Morise con Enrico Bartolini, è lo chef ad ammettere tutto. In un’intervista al “Corriere della Sera” conferma di essersi innamorato. “Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio – dice lo chef che è stato già sposato ed è padre di tre ragazzini, Tommaso, 15 anni, Giovanni, 10 anni, Vittoria, otto anni a dicembre - Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo”.

Perché è finita tra Bartolini e la ex moglie?

E’ innamorato di Roberta Morise, ma lo chef Enrico Bartolini ricorda con emozione la sua ex moglie. Nel 2016 si è trasferito e la lontananza ha rovinato la sua storia. “Non ho retto il colpo della distanza, non solo chilometrica, anche emotiva: so che dall’altra parte quello che sto dicendo non è riconosciuto allo stesso modo, ma io penso che sia andata così. Affinché una coppia funzioni non si deve per forza lavorare insieme, ma si deve condividere il percorso emotivo. Quel legame tra noi non c’era più”.