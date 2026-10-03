Garzia ha scoperto molto presto la passione per la recitazione. A 16 anni ha annunciato alla madre l'intenzione di voler diventare attrice, nonostante un carattere che lei stessa ha descritto come timido e riservato. Una delle sue prime esperienze è stata un laboratorio teatrale con i detenuti del carcere di Rebibbia diretto da Claudia Frisone. Alla formazione da attrice ha affiancato gli studi in Lettere e Filosofia con indirizzo spettacolo alla Sapienza di Roma, frequentando contemporaneamente la scuola professionale Teatro Azione di Cristiano Censi e Isabella Del Bianco. Dopo gli esordi nel cabaret con il quartetto comico "Tutte Esaurite" e le prime esperienze teatrali, sono arrivati cinema e televisione.