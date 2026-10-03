© Instagram @robertagrazia
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L'attrice Roberta Garzia, 54 anni, volto noto della televisione italiana soprattutto per il ruolo di Gaia De Bernardi in "Camera Café", ha sposato l'avvocato Antonino Saccà. Il matrimonio è stato celebrato sabato 3 ottobre a Roma, nella chiesa di San Lazzaro in Borgo. Le nozze arrivano in un momento particolarmente intenso per Garzia, che soltanto poche settimane fa era a Venezia per presentare il docufilm "Il mio nuovo mondo", diretto da Donatella Romani e Roberto Amato.
Garzia ha scoperto molto presto la passione per la recitazione. A 16 anni ha annunciato alla madre l'intenzione di voler diventare attrice, nonostante un carattere che lei stessa ha descritto come timido e riservato. Una delle sue prime esperienze è stata un laboratorio teatrale con i detenuti del carcere di Rebibbia diretto da Claudia Frisone. Alla formazione da attrice ha affiancato gli studi in Lettere e Filosofia con indirizzo spettacolo alla Sapienza di Roma, frequentando contemporaneamente la scuola professionale Teatro Azione di Cristiano Censi e Isabella Del Bianco. Dopo gli esordi nel cabaret con il quartetto comico "Tutte Esaurite" e le prime esperienze teatrali, sono arrivati cinema e televisione.
La grande popolarità è legata soprattutto a "Camera Café", dove dal 2003 ha interpretato Gaia De Bernardi, la vicedirettrice marketing della sitcom con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel corso della carriera Garzia ha preso parte anche a numerose fiction, tra cui "Carabinieri 7" e "I Cesaroni". Sul grande schermo ha lavorato, tra gli altri, in "Ma quando arrivano le ragazze?" di Pupi Avati, "Al posto tuo" di Max Croci e "Un figlio a tutti i costi" di Fabio Gravina. Parallelamente ha continuato a portare avanti il lavoro in teatro, rimasto uno dei punti fermi del suo percorso artistico.
Nonostante i tanti impegni tra cinema e televisione, il teatro è rimasto una presenza costante nel percorso dell'attrice. Nel 2022 Garzia ha portato sul palco "Ti va di sposarmi?", spettacolo scritto e diretto da Danila Stalteri che l'ha accompagnata per circa tre anni in tournée in tutta Italia, fino alla conclusione nel marzo 2025. Un titolo che, a distanza di poco più di un anno, sembra quasi anticipare quanto sarebbe accaduto nella sua vita privata.