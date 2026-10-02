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© Instagram @adrianaabascal
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TRA PASSATO E PRESENTE

Adriana Abascal, le foto prima e dopo la storia d'amore con Emanuele Filiberto

Dalle immagini di coppia ai momenti condivisi sui social: le foto dell'imprenditrice durante e dopo la fine della relazione con il principe

02 Ott 2026 - 11:09
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Dagli vecchi scatti di coppia con Emanuele Filiberto alle immagini che raccontano la sua quotidianità, Adriana Abascal è tornata al centro dell'attenzione dopo aver parlato per la prima volta della fine della relazione con il principe. L'imprenditrice messicana, molto attiva sui social, condivide spesso fotografie dei suoi viaggi, degli impegni professionali e dei momenti trascorsi con gli amici. Tra le immagini restano anche quelle insieme a Emanuele Filiberto, testimonianza di una storia vissuta sotto i riflettori e oggi definitivamente conclusa. 

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