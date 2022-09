Regina Elisabetta, quanto costa il funerale e chi lo paga

Per rendere un degno omaggio a colei che ha governato sul Regno Unito per oltre 70 anni è stata organizzata una cerimonia faraonica. Le cifre esatte non sono note, ma è certo che supereranno i circa 4 milioni spesi per l'estremo saluto a

Lady Diana

Regina Madre

principe Filippo

, e anche i 5 milioni stanziati per le esequie della. Nessun paragone con i costi sostenuti per la cerimonia delche, a causa delle restrizioni anticovid, erano stati celebrati in una forma più modesta.

Per le esequie alla Westminster Abbey sono arrivati a Londra

Joe Biden

Emmanuel Macron

l'imperatore del Giappone Naruhito

Felipe e Letizia di Spagna

Alberto e Charlene di Monaco

principe William

Kate Middleton

, solo per citare alcuni dei tanti personaggi illustri accorsi da tutto il mondo per i funerali della regina Elisabetta. Per garantire la sicurezza di tanti dignitari, ai quali vanno aggiunti anche i membri della royal family, è necessario un dispiegamento di forze non indifferente. Si calcola una spesa di diversi milioni di sterline, sicuramente superiore ai 6,3 milioni stanziati nel 2011 per le nozze delcon



Oltre alle spese per garantire lustro da un lato e sicurezza dall'altro, vanno considerati anche tutti i costi indiretti. Saracinesche abbassate, durante il funerale, per scuole, ospedali e farmacie oltre ad alcune grandi catene della ristorazione e dell'abbigliamento e a piccole realtà commerciali. Le spese per il funerale della

regina Elisabetta

graveranno sulle tasche dei contribuenti e verranno aggiunte al totale del costo annuali della famiglia reale che, già l'anno scorso, sfiorava i 200 milioni di sterline.