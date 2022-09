Regina Elisabetta, parata di reali del mondo commossi dinanzi al feretro

Gli esponenti delle monarchie regnanti del mondo, in rappresentanza di una ventina di Paesi, si è radunato a Londra per rendere omaggio a Elisabetta II.

Le telecamere delle tv britanniche hanno indugiato in particolare sui reali di Spagna, re Felipe e la regina Letizia, apparsi sinceramente addolorati di fronte al feretro della Regina a Westminster Hall. Feretro dinanzi al quale si sono del resto inchinati con emozione un po' tutti gli ospiti reali. Sono stati invitati poi tutti anche al ricevimento serale di Buckingham Palace offerto da re Carlo e dalla regina Camilla ai principali leader del mondo, in primis capi di Stato e di governo, giunti in Inghilterra per partecipare al solenne funerale di lunedì.