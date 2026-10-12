La famiglia reale spagnola torna a mostrarsi al completo per il Día de la Hispanidad. Lunedì 12 ottobre, a Madrid, re Felipe VI e la regina Letizia hanno partecipato alle celebrazioni della Festa nazionale insieme alle figlie Leonor e Sofia. E, tra parate e cerimonie ufficiali, sono state proprio le due principesse a conquistare la scena: la maggiore in uniforme militare, la minore rientrata da Parigi per l'occasione.