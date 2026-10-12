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La famiglia reale spagnola torna a mostrarsi al completo per il Día de la Hispanidad. Lunedì 12 ottobre, a Madrid, re Felipe VI e la regina Letizia hanno partecipato alle celebrazioni della Festa nazionale insieme alle figlie Leonor e Sofia. E, tra parate e cerimonie ufficiali, sono state proprio le due principesse a conquistare la scena: la maggiore in uniforme militare, la minore rientrata da Parigi per l'occasione.
Per Leonor è stato il primo 12 ottobre da ufficiale. La principessa ereditaria ha indossato l'uniforme da alférez dell'Esercito di Terra, con medaglie, fascia azzurra e berretto impreziosito da ricami dorati. Un'immagine che racconta il nuovo capitolo della sua vita, dopo i tre anni di formazione nelle accademie di Esercito, Marina e Aeronautica, conclusi a luglio.
Ora, però, la futura sovrana è tornata sui libri: da settembre studia Scienze politiche all'Università Carlos III di Madrid. Un percorso che affianca alla preparazione militare in vista delle responsabilità istituzionali che la attendono.
Accanto alla sorella c'era anche l'infanta Sofia, rientrata dalla capitale francese, dove frequenta il secondo anno di Scienze politiche e Relazioni internazionali dopo aver studiato a Lisbona. Per lei niente uniforme, ma un look civile e più informale.
A farsi notare è stata anche la regina Letizia, elegantissima con un abito midi rosa cipria, dalle maniche a tre quarti e dalla gonna svasata. Secondo la stampa spagnola, la sovrana aveva già indossato lo stesso modello durante il viaggio di Stato in Cina del novembre 2025. A completare il look, una spilla storica con perle, décolleté marroni e borsa coordinata.
Le celebrazioni si sono aperte con gli onori militari a Felipe VI, seguiti dall'alzabandiera, dall'omaggio ai caduti e dalle parate aerea e terrestre. La giornata prosegue con il tradizionale ricevimento a Palazzo Reale. Ma le immagini più attese restano quelle della famiglia riunita: Leonor e Sofia, sempre più protagoniste della monarchia spagnola, ancora una volta fianco a fianco.
© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV
© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV