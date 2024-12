Re Felipe in Parlamento: "Mattarella punto riferimento per l'Italia"

Re Felipe VI di Spagna nel suo intervento a Roma a Camere riunite, in occasione della visita di Stato in Italia con la regina Letizia, ha ringraziato il capo dello Stato Sergio Mattarella. "Permettetemi di provare a dire qualche parole nella bellissima lingua italiana per esprimere la mia gratitudine al Presidente Sergio Mattarella per il suo invito e la continua stima e attenzione nei confronti della regina e miei", ha detto. Il re ha ringraziato Mattarella "per la sensibilità verso la Spagna, per aver sempre trovato nel presidente della Repubblica i consigli. Lo sapete meglio di me, è un punto di riferimento per l'Italia e gli italiani, nonché per molti capi di Stato tra cui ci sono io", ha aggiunto.