Maltempo in Spagna, nuova allerta arancione per la provincia di Valencia

Massima attenzione in Spagna sempre il maltempo. L'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha infatti emesso un'allerta arancione sul litorale della provincia di Valencia, sulla costa e nell'entroterra settentrionale di Castellón a causa di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in dodici ore. Il bilancio della terribile alluvione che ha devastato la regione di Valencia è salito a oltre 210 vittime. Sul fronte dei soccorsi, il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato l'invio di altri 10mila soldati e poliziotti.