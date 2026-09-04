Il cugino di Re Felipe a Temptation Island Spagna: chi è Ignacio de Borbón
Parente alla lontana di Filippo VI, il modello 26enne aveva già partecipato alla versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Afferma di essere "geloso di natura"
Ignacio de Borbón © Instagram
La nuova edizione spagnola di Temptation Island si prepara ad accogliere una presenza destinata a far discutere. Tra le coppie che metteranno alla prova la propria relazione ci saranno infatti Ignacio de Borbón e Náyades Lospitao, e il cognome di lui non è certo passato inosservato: il 26enne è infatti un lontano parente del re Felipe VI. Conosciuto anche come "Nacho", Ignacio non è però un volto completamente nuovo per la televisione. Prima di approdare nel reality delle tentazioni aveva già partecipato a Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, arrivando fino alla finale.
Chi è Ignacio de Borbón e perché è legato alla famiglia reale
Ignacio de Borbón è nato a Madrid e ha costruito la propria carriera soprattutto nel mondo della moda. Il suo legame con la famiglia reale spagnola deriva dalla trisavola Enriqueta de Borbón y Parade, duchessa di Siviglia, dalla quale discende. Il nonno di Ignacio, conte di Artois, era inoltre cugino di secondo grado di Juan Carlos I, motivo per cui il giovane condivide il cognome Borbón con l'ex sovrano.
Il rapporto di parentela con l'attuale re Felipe VI è dunque piuttosto lontano e la sua vita si è svolta ben distante dagli ambienti di palazzo. Il cognome illustre, tuttavia, ha inevitabilmente attirato l'attenzione sulla sua storia personale e sulla sua partecipazione ai programmi televisivi.
Dalle passerelle a Supervivientes
Prima ancora di diventare un personaggio televisivo, Ignacio aveva iniziato a lavorare come modello. La sua carriera nel settore era già ben avviata quando aveva appena vent'anni: è alto 1,84 metri, ha gli occhi azzurri, i capelli biondi e un aspetto che risponde ai tradizionali canoni della moda.
Il percorso professionale, però, non è cominciato direttamente sulle passerelle. In precedenza Nacho ha lavorato anche per alcune organizzazioni non governative e come commesso in alcuni negozi di abbigliamento. Nel corso degli anni ha poi utilizzato sempre più il proprio volto sui social e in televisione, partecipando a eventi dedicati ai creator, anteprime cinematografiche e photocall.
La notorietà è arrivata anche grazie a Supervivientes. Nel 2022 Ignacio ha preso parte al reality spagnolo ambientato in condizioni estreme, riuscendo a raggiungere la finale. Ora torna sul piccolo schermo con un programma dal meccanismo completamente diverso, questa volta insieme alla compagna.
Ignacio e Náyades Lospitao, una relazione iniziata due anni fa
La storia tra Nacho e Náyades Lospitao va avanti da circa due anni. I due si sono conosciuti durante un evento a Valencia e la relazione ha dovuto affrontare anche un periodo a distanza, quando Ignacio si trovava in Cina per motivi legati alla sua attività di modello. Oggi la coppia appare particolarmente affiatata. Ignacio definisce Náyades "l'amore della mia vita" e i rispettivi profili social sono ricchi di fotografie e messaggi che raccontano il loro legame. Una relazione che, almeno all'apparenza, sembra quindi solida e che proprio per questo sarà uno degli elementi più interessanti della loro partecipazione a Temptation Island.
Anche Náyades lavora sui social
Náyades ha seguito un percorso professionale in parte diverso da quello del compagno. Ha studiato Giurisprudenza negli Stati Uniti, ma successivamente ha orientato la propria attività anche verso il mondo digitale. Da quando è insieme a Ignacio, inoltre, lo accompagna con frequenza a eventi e campagne. La coppia è quindi già abituata a condividere parte della propria vita davanti a un pubblico, ma il reality porterà il rapporto su un terreno completamente nuovo.
"Siamo gelosi di natura": la prova delle tentazioni
Proprio la gelosia potrebbe rappresentare uno dei punti più delicati del percorso televisivo di Ignacio e Náyades. I due si sono infatti descritti come "gelosi di natura", una caratteristica che potrebbe diventare particolarmente rilevante quando la coppia dovrà affrontare le prove previste dal format.
La isla de las tentaciones, versione spagnola di Temptation Island, mette infatti le coppie davanti a una serie di tentazioni sentimentali con l'obiettivo di verificare quanto sia solido il loro rapporto. Per Nacho e Náyades sarà quindi necessario capire se la fiducia costruita in questi anni riuscirà a resistere alla convivenza con i single scelti dal programma.
Un passato sentimentale già legato al programma
Per Ignacio, tra l'altro, non è la prima volta che una relazione della sua vita privata si intreccia con il mondo di Temptation Island. In passato è stato legato a una modella di nome Paula, che successivamente ha partecipato come tentatrice alla settima edizione spagnola del programma. Questa volta, però, il ruolo di Nacho sarà completamente diverso. Il lontano parente di Felipe VI non arriverà nelle vesti di tentatore, ma sarà uno dei protagonisti del reality insieme alla donna con cui condivide la propria vita da circa due anni.