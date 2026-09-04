La storia tra Nacho e Náyades Lospitao va avanti da circa due anni. I due si sono conosciuti durante un evento a Valencia e la relazione ha dovuto affrontare anche un periodo a distanza, quando Ignacio si trovava in Cina per motivi legati alla sua attività di modello. Oggi la coppia appare particolarmente affiatata. Ignacio definisce Náyades "l'amore della mia vita" e i rispettivi profili social sono ricchi di fotografie e messaggi che raccontano il loro legame. Una relazione che, almeno all'apparenza, sembra quindi solida e che proprio per questo sarà uno degli elementi più interessanti della loro partecipazione a Temptation Island.