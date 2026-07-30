"Temptation Island", edizione da record | Pier Silvio Berlusconi: "Un grande evento televisivo e sociale che completa un'offerta editoriale unica"
L'ultima puntata arriva al 35,5% di share: il docu-reality ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate
Temptation Island, con il gran finale andato in onda mercoledì 29 luglio, conclude un'edizione destinata a entrare nella storia della televisione contemporanea italiana. Il prodotto di Maria De Filippi ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale. La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share. L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali del programma.
Soddisfatto Pier Silvio Berlusconi - "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island - spiega l'amministratore delegato di Mediaset in una nota -. E' un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell'attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l'offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale".
Nel periodo successivo ai Mondiali di Calcio le reti del gruppo hanno infatti ulteriormente rafforzato la propria leadership raggiungendo il 42,1% di share nelle 24 ore e il 45,8% in prima serata su tutto il pubblico.