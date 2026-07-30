"Temptation Island", edizione da record | Pier Silvio Berlusconi: "Un grande evento televisivo e sociale che completa un'offerta editoriale unica"

Temptation Island, con il gran finale andato in onda mercoledì 29 luglio, conclude un'edizione destinata a entrare nella storia della televisione contemporanea italiana. Il prodotto di Maria De Filippi ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale. La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share. L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali del programma.