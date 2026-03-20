COME DA PROTOCOLLO

Letizia di Spagna, il look dal Papa: che cos'è il privilegio del bianco

La regina consorte di Felipe VI ha indossato per l'incontro con Leone XIV un colore riservato solo ad alcune sovrane

20 Mar 2026 - 11:40
Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV  © Afp

Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV  © Afp

Occhi puntati su Letizia di Spagna nel giorno dell'incontro in Vaticano con Papa Leone accanto al marito, re Felipe VI. La regina consorte ha indossato il bianco, colore che il protocollo della Santa Sede concede solo a poche sovrane e principesse. 

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Letizia di Spagna, le ragioni del look bianco

 Per incontrare il Papa, il protocollo vaticano prevede infatti che le donne vestano di nero, in segno di rispetto e deferenza verso il Pontefice. Riserva, invece, solo ad alcune regine e principesse il "privilegio del bianco". Si tratta, appunto, di una concessione riservata alle sovrane cattoliche, consorti cattoliche di sovrani cattolici e determinate principesse di case reali di religione cattolica. Attualmente sono sette: oltre alla stessa Letizia di Spagna, è un riguardo accordato a sua suocera, Sofia di Grecia, alla regina Mathilde del Belgio, alla regina emerita Paola del Belgio, alla granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, alla principessa Charlène di Monaco (beneficio a cui in passato rinunciò, vestendo invece di nero) e alla principessa Marina di Savoia. 

Letizia di Spagna in abito bianco per l’incontro con Papa Leone

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© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV
© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV
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© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV

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Perché le donne si vestono di nero davanti al Papa

 Sobrietà assoluta. Il nero è considerato un colore appropriato per l'ambiente religioso e "non oscura" il Pontefice, mantenendo il focus sulla sua figura. Le donne sono tenute a indossare outfit decorosi e formali, come un tailleur di taglio classico con gonna almeno sotto il ginocchio, maniche lunghe almeno tre quarti, calze scure e scarpe chiuse, basse o con tacco medio, e una borsa piccola e discreta. Il velo sul capo è tradizionalmente appropriato ma facoltativo.

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