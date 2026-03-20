Letizia di Spagna, il look dal Papa: che cos'è il privilegio del bianco

Per incontrare il Papa, il protocollo vaticano prevede infatti che le donne vestano di nero, in segno di rispetto e deferenza verso il Pontefice. Riserva, invece, solo ad alcune regine e principesse il "privilegio del bianco". Si tratta, appunto, di una concessione riservata alle sovrane cattoliche, consorti cattoliche di sovrani cattolici e determinate principesse di case reali di religione cattolica. Attualmente sono sette: oltre alla stessa Letizia di Spagna, è un riguardo accordato a sua suocera, Sofia di Grecia, alla regina Mathilde del Belgio, alla regina emerita Paola del Belgio, alla granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo, alla principessa Charlène di Monaco (beneficio a cui in passato rinunciò, vestendo invece di nero) e alla principessa Marina di Savoia.