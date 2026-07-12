© Instagram | Leonor di Spagna termina la formazione militare: le foto della cerimonia
© Instagram | Leonor di Spagna termina la formazione militare: le foto della cerimonia
Pilota di jet, paracadutista e guardiamarina in un giro transoceanico: la Principessa delle Asturie conclude tre anni di formazione a San Javier. La cerimonia con re Felipe, Letizia e l'infanta Sofia
© Instagram | Leonor di Spagna termina la formazione militare: le foto della cerimonia
© Instagram | Leonor di Spagna termina la formazione militare: le foto della cerimonia
Leonor di Spagna, 20 anni, ha chiuso il capitolo più impegnativo della sua preparazione da futura regina. Venerdì 10 luglio, all'Accademia Generale dell'Aria di San Javier, in provincia di Murcia, la Principessa delle Asturie ha concluso tre anni di formazione militare nell'ambito della cerimonia di consegna dei diplomi ai nuovi ufficiali. Dalle mani del padre, Felipe VI, ha ricevuto la Gran Croce al merito aeronautico, in una giornata calda e con l'emozione a fior di pelle. Una festa vissuta però in tono minore, per il lutto legato al vasto incendio che nella vicina Andalusia ha causato diverse vittime.
Il percorso di Leonor è di quelli che nessun altro erede al trono della sua generazione può vantare. In tre anni la principessa ha navigato per sei mesi a bordo della nave-scuola Juan Sebastián de Elcano, ha imparato a pilotare gli aerei militari e si è lanciata con il paracadute, passando per le accademie di Esercito, Marina e Aeronautica. L'onorificenza ricevuta a San Javier va ad aggiungersi alla Gran Croce al merito militare e a quella al merito navale, conquistate rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Tre riconoscimenti in tre anni, uno per ciascuna arma, che compongono un curriculum impressionante e fanno di lei un caso raro tra le principesse europee destinate a diventare regine.
A fare il tifo per lei, sotto un sole cocente, c'erano la regina Letizia e la sorella minore, l'infanta Sofia, che non hanno voluto mancare al grande giorno dell'erede al trono. Letizia ha scelto un abito rosa di pizzo con manica corta e gonna leggermente svasata, accessori rigorosamente in tinta. Sofia ha invece puntato su un vestito bianco a pois neri in tessuto semitrasparente, personalizzato con bretelline più spesse, restando fedele alla sua abitudine di rinunciare ai tacchi. L'atmosfera, però, si è fatta presto sobria: la preoccupazione per l'incendio in Andalusia ha cancellato i brindisi previsti dopo la cerimonia e la famiglia reale ha lasciato subito San Javier.
Il congedo dalle accademie non porta gradi immediati. Il diploma da tenente arriverà solo nel 2027, quando lo riceveranno anche i compagni di corso che concluderanno gli studi il prossimo anno. Per la principessa, intanto, non è ancora tempo di vacanze: la prossima settimana la aspettano i Premi Princesa de Girona, uno degli appuntamenti a cui tiene di più e tra i più importanti del suo calendario.
© Afp
© Afp