Il percorso di Leonor è di quelli che nessun altro erede al trono della sua generazione può vantare. In tre anni la principessa ha navigato per sei mesi a bordo della nave-scuola Juan Sebastián de Elcano, ha imparato a pilotare gli aerei militari e si è lanciata con il paracadute, passando per le accademie di Esercito, Marina e Aeronautica. L'onorificenza ricevuta a San Javier va ad aggiungersi alla Gran Croce al merito militare e a quella al merito navale, conquistate rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Tre riconoscimenti in tre anni, uno per ciascuna arma, che compongono un curriculum impressionante e fanno di lei un caso raro tra le principesse europee destinate a diventare regine.