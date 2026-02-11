Ralf Schumacher sposa il suo compagno: la reazione dell'ex moglie
L'ex pilota di Formula 1 annuncia le nozze con Étienne Bousquet-Cassagne. E Cora la prende così
© Getty
"Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne convoleranno a nozze. Entrambi sono felicissimi delle tante congratulazioni ricevute". Con queste parole, discrete come lo è stata finora la loro relazione, l'ex pilota fratello di Michael Schumacher e il fidanzato hanno annunciato su Instagram il matrimonio. "Ralf e Étienne non rilasceranno ulteriori commenti e chiedono gentilmente che la loro privacy venga rispettata. Grazie per la comprensione", si legge nel comunicato social. A stretto giro è arrivata, tramite Bild, la reazione dell'ex moglie di Ralf, Cora Brinkmann: "Io e Steven (il nuovo compagno, ndr) auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità". La stessa Cora che, in occasione del coming out dell'ex marito, non era stata tenera nei suoi confronti, ritenendo di essere stata "usata durante il matrimonio" e "derubata" dei suoi "anni migliori".
Matrimonio a Saint-Tropez
Secondo Bild, Ralf e il suo compagno Étienne si sposeranno a Saint-Tropez, lussuosa città della Costa Azzurra, in Francia. La cerimonia, sempre stando al quotidiano tedesco, si terrà nel mese di maggio 2026. I due, secondo le cronache rosa, si sono incontrati a Monaco nel 2022. Due anni più tardi, Ralf ha fatto coming out sui social, annunciando nella medesima occasione il fidanzamento con Étienne: "La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto", aveva scritto. La reazione dell'ex moglie Cora non si era fatta attendere.
L'ex moglie Cora: "Con me ha sempre negato, mi sono sentita usata"
"Durante la sua carriera, nel paddock, giravano molte voci. A Ralf ho chiesto spiegazioni ma lui ha sempre negato. Diceva che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico", ha rivelato Cora, ex modella, nell'estate del 2024. "Questi pettegolezzi sono diventati sempre più forti nel corso degli anni. Mi sono sentita sempre più lacerata, pensavo fosse la mia testa a giocarmi brutti scherzi. Mi fidavo ciecamente di Ralf, la sua parola per me era legge", ha aggiunto. Poi, il coming out: "Poteva dirmi: 'Non sapevo come dirtelo'. O anche: 'Io ti ho amato davvero'. Ma niente. È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie da cui hai avuto un figlio. E oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori", ha sottolineato Cora. "È stato onesto con me? E, ancora più importante, mi amava davvero?", si è infine chiesta l'ex modella. "Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione. Sarebbe stato un segno di rispetto", ha concluso. L'attuale compagno di Cora si chiama Steven Bo Bekendam ed è un imprenditore statunitense.