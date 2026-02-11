Ralf Schumacher sposa il suo compagno: la reazione dell'ex moglie

"Durante la sua carriera, nel paddock, giravano molte voci. A Ralf ho chiesto spiegazioni ma lui ha sempre negato. Diceva che mi stavo immaginando tutto e che avrei avuto bisogno di un aiuto psicologico", ha rivelato Cora, ex modella, nell'estate del 2024. "Questi pettegolezzi sono diventati sempre più forti nel corso degli anni. Mi sono sentita sempre più lacerata, pensavo fosse la mia testa a giocarmi brutti scherzi. Mi fidavo ciecamente di Ralf, la sua parola per me era legge", ha aggiunto. Poi, il coming out: "Poteva dirmi: 'Non sapevo come dirtelo'. O anche: 'Io ti ho amato davvero'. Ma niente. È stata una pugnalata al cuore. Il coming out colpisce sempre chi ti circonda, compresa l'ex moglie da cui hai avuto un figlio. E oggi sento di essere stata usata durante il matrimonio, derubata dei miei anni migliori", ha sottolineato Cora. "È stato onesto con me? E, ancora più importante, mi amava davvero?", si è infine chiesta l'ex modella. "Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione. Sarebbe stato un segno di rispetto", ha concluso. L'attuale compagno di Cora si chiama Steven Bo Bekendam ed è un imprenditore statunitense.