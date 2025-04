Robert De Niro, la figlia Airyn fa coming out: "Sono transgender"

Airyn De Niro ha rivelato che in passato la sua fisicità le ha creato molti condizionamenti: "Non rientravo in quello standard di bellezza che è magra, bianca, muscolosa o semplicemente super in forma, maschile. Crescendo, mi è sempre stato detto che ero troppo o troppo poco di qualcosa: troppo grossa, non abbastanza magra. Non abbastanza nera, non abbastanza bianca. Troppo femminile, non abbastanza maschile. Non è mai stato solo, 'Sei perfetta, sei fatta così'". Momenti difficili ormai superati, con un anuova consapevolezza di sé e la svolta con la terapia ormonale: "Vorrei essere d'ispirazione per almeno un'altra persona come me, nera, queer, che non indossi una taglia extra small", ha proseguito: "Vorrei vedere più donne trans, più donne nere che magari hanno un fisico più prosperoso o che non rientrano negli schemi della super magra o dell'heroin chic". Per questo sta studiando per diventare una consulente per la salute mentale.