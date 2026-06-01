Alexandra Leclerc, i best look tra paddock di Formula 1 e red carpet
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
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Ralf Schumacher ed Étienne Bousquet-Cassagne © Instagram
A poco meno di due anni dal coming out che aveva fatto il giro del mondo, Ralf Schumacher ha pronunciato il suo secondo "Sì". Il fratello di Michael Schumacher ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia esclusiva a Saint-Tropez, trasformando quello che doveva essere un momento privato in uno degli eventi più chiacchierati del weekend.
Le nozze si sono svolte nella celebre località della Costa Azzurra, dove la coppia ha accolto amici e familiari per una celebrazione durata diversi giorni. Per il grande giorno, Ralf ed Étienne hanno scelto look coordinati, con eleganti completi blu scuro e cravatte nelle tonalità dell’azzurro. Dopo il rito civile celebrato in municipio, gli ospiti si sono spostati sulla spiaggia della Bouillabaisse per un ricevimento affacciato sul mare, proseguito fino al tramonto e concluso da uno spettacolo di fuochi d’artificio.
Tra gli invitati, secondo la stampa tedesca, erano presenti anche il figlio David Schumacher e alcuni volti noti della televisione tedesca. Sembrerebbe essere stato assente invece Michael Schumacher, che continua a vivere lontano dai riflettori dopo il grave incidente sugli sci del 2013.
La storia tra Ralf Schumacher ed Étienne Bousquet-Cassagne non resterà confinata agli album fotografici di famiglia. Le telecamere di una piattaforma televisiva hanno infatti seguito i preparativi e i festeggiamenti per realizzare "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja", una docuserie in quattro episodi dedicata alla coppia. Il matrimonio rappresenterà il momento culminante del racconto televisivo, che ripercorre il loro percorso sentimentale e la vita condivisa dopo l’outing dell’ex pilota. Lo stesso Ralf Schumacher aveva spiegato che il progetto nasce anche dalla volontà di mostrare la normalità della loro quotidianità e contribuire ad abbattere alcuni pregiudizi ancora presenti.
A colpire molti osservatori, però, è stato soprattutto il messaggio arrivato da Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher. Dopo anni segnati da tensioni e dichiarazioni pubbliche molto dure seguite alla separazione, la situazione sembra essersi distesa.
La donna, che oggi ha una nuova relazione, ha infatti inviato agli sposi un messaggio di affetto e auguri. "Io e Steven auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità", aveva dichiarato dopo l’annuncio delle nozze, archiviando definitivamente i rancori del passato.
Un gesto che ha assunto un valore simbolico particolare per una vicenda che negli anni aveva attirato l’attenzione dei media tedeschi e del mondo della Formula 1. Oggi, invece, la scena è tutta per il nuovo capitolo della vita di Ralf Schumacher, celebrato sotto il sole di Saint-Tropez e davanti alle telecamere che racconteranno il suo giorno più importante.
© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
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