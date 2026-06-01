Le nozze si sono svolte nella celebre località della Costa Azzurra, dove la coppia ha accolto amici e familiari per una celebrazione durata diversi giorni. Per il grande giorno, Ralf ed Étienne hanno scelto look coordinati, con eleganti completi blu scuro e cravatte nelle tonalità dell’azzurro. Dopo il rito civile celebrato in municipio, gli ospiti si sono spostati sulla spiaggia della Bouillabaisse per un ricevimento affacciato sul mare, proseguito fino al tramonto e concluso da uno spettacolo di fuochi d’artificio.