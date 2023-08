Michael Schumacher, all'asta caschi e tute del campione tedesco: un "tesoro" da 1,4 milioni di sterline

La raccolta, ribattezzata "Full Throttle - The Schumacher Collection", consta di 150 manufatti di Michael Schumacher, del fratello ed ex pilota Ralf e del figlio Mick, attualmente in forza alla Mercedes in Formula 1. Come spiega RM Sotheby's, la collezione è stata ceduta da un fan giapponese del campione tedesco e della Formula 1.

I caschi - Tra gli oggetti venduti all'asta c'è un casco indossato da Schumacher nel 1994, quando vinse con la Benetton il suo primo Campionato del mondo: in quell'anno ottenne otto vittorie, due secondi posti e sei pole position. Si stima che questo cimelio possa essere venduto intorno alle 50mila sterline.

Protagonisti di questa collezione anche altri due caschi, dal valore stimato di circa 20mila sterline cadauno e risalenti agli anni in Ferrari. Il primo - con la visiera firmata - risale alla stagione 2001 e fu indossato da Michael durante le settimane del Gp del Brasile (concluso al secondo posto dopo aver conquistato la pole position), del Gp dell'Australia (terminato al primo posto dopo la pole position) e del Gp della Malesia (anche questo vinto). Il secondo è dell'anno dopo, il 2002, ed è stato utilizzato in occasione dei Gp del Giappone e dell'Ungheria.

"Tra questa preziosa collezione di opere d'arte e automobilia ci sono più di 75 lotti di abbigliamento e attrezzature da corsa che coprono l'intera carriera di Schumacher, tra cui una selezione di caschi dei suoi primi giorni", spiega RM Sotheby's. Tra i manufatti all'asta c'è anche una replica del casco indossato da Michael nel 1991, durante la sua stagione di debutto con la Jordan motorizzata Ford.

Non solo: ci si potrà aggiudicare anche una tuta autografata dal campione tedesco, indossata il 14 settembre 2003 al Gran Premio d'Italia, dove ottenne la pole position e finì primo in gara, segnando anche il giro più veloce. E non mancherà anche una bottiglia di champagne Moet firmata da Ayrton Senna e Alain Prost durante il Campionato del mondo del 1989: il valore stimato è di 7.800 sterline.