All'asta rubino di oltre 30 milioni di dollari: è il più pregiato mai battuto

Sotheby’s si appresta a vendere a New York l'8 giugno una delle pietre preziose più importanti del secolo, di una rarità estrema per qualità e colore

Scoperta in Mozambico, Estrela de fura è un rubino di rarità estrema e sarà il più pregiato mai battuto a un'asta. Appuntamento nella sede di New York della casa d'aste l'8 giugno.

Estratto nel settembre del 2022 dalla miniera di rubini di Fura Gems a Montepeuz (Mozambico), Estrela de Fura (stella di Fura in portoghese, ndr), con il peso di 101 carati, è un rubino da record: non solo estremamente raro per qualità e colore, ma anche il più grande – gem quality - mai scoperto e il più prezioso mai battuto a un'asta.

Con una stima superiore ai 30 milioni di dollari, Estrela de Fura, magistralmente trasformato da un gruppo di artigiani in una magnifica pietra "cushion cut" del peso di ben 55,22 carati, si appresta a riscrivere la storia sorpassando il "Sunrise Ruby", rubino di 25,59 carati di origine birmana, venduto per 30,3 milioni di dollari (oltre 1.185mila dollari per carato) da Sotheby's a Ginevra nel 2015 e che detiene tuttora il record mondiale d'asta per un rubino.

Il tour mondiale di Estrela de Fura, partito da Hong Kong il 5 aprile, approderà a Ginevra (unica tappa europea) a maggio, prima che il rubino diventi il protagonista indiscusso dell'asta di Sotheby's Magnificent Jewels di Sotheby's a New York l'8 giugno.