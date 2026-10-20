Nel frattempo, Raffaella Fico è tornata al centro del gossip anche per la passata relazione con Armando Izzo, 34 anni. A riaccendere le indiscrezioni è stato un messaggio social della madre del calciatore, che ha rivolto alla showgirl parole particolarmente affettuose: "Grazie Raffaella che mi hai donato una felicità che l'altra non mi ha mai permesso di vivere. Ti voglio tanto bene". Una dedica che non è passata inosservata, soprattutto per quel riferimento a "l'altra", interpretato come una frecciata.