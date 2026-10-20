Raffaella Fico, danza ad alto tasso erotico: il selfie in sala è da impazzire
La showgirl si mostra durante un allenamento con un look aderentissimo. Intanto, il suo nome torna al centro del gossip per una dedica della madre di Armando Izzo
Raffaella Fico, danza ad alto tasso erotico: il selfie in sala è da impazzire © Instagram
Bastano uno specchio, una tutina nera e due scatti pubblicati su Instagram per riportare Raffaella Fico al centro dell'attenzione. La showgirl, 38 anni, ha condiviso alcune immagini direttamente dalla sala danza in cui si allena, scegliendo un look che non è certo passato inosservato. Nessuna didascalia, nessuna spiegazione: questa volta a parlare sono le fotografie. E mentre i suoi selfie attirano la curiosità dei follower, il nome di Fico continua a circolare anche per le ultime indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.
Raffaella Fico, il look sensuale durante l'allenamento
Nelle immagini pubblicate tra le storie Instagram, Raffaella Fico indossa una tutina nera aderentissima, con spalline sottili e una profonda apertura sul décolleté. Un modello che, complice l'inquadratura davanti allo specchio, crea quasi l'illusione che la showgirl non indossi nulla.
Seduta a gambe incrociate sul pavimento della sala danza, con i capelli ricci lasciati sciolti sulle spalle, Fico si fotografa con il cellulare. Nel secondo scatto cambia leggermente posizione, voltandosi verso lo schermo. Due immagini senza filtri narrativi o messaggi particolari, che mostrano un momento della sua routine di allenamento.
Non è la prima volta che la showgirl sceglie Instagram per condividere fotografie dal tono sensuale. Già all'inizio di ottobre aveva attirato l'attenzione con un top particolarmente scollato. Questa volta, però, a fare da sfondo non è una serata mondana, ma la sala danza.
Raffaella Fico e Armando Izzo, la dedica della madre del calciatore
Nel frattempo, Raffaella Fico è tornata al centro del gossip anche per la passata relazione con Armando Izzo, 34 anni. A riaccendere le indiscrezioni è stato un messaggio social della madre del calciatore, che ha rivolto alla showgirl parole particolarmente affettuose: "Grazie Raffaella che mi hai donato una felicità che l'altra non mi ha mai permesso di vivere. Ti voglio tanto bene". Una dedica che non è passata inosservata, soprattutto per quel riferimento a "l'altra", interpretato come una frecciata.
Fico, almeno pubblicamente, non ha commentato la vicenda. E nemmeno le ultime fotografie sembrano contenere riferimenti alla sua situazione sentimentale. Per il momento, la showgirl preferisce lasciare spazio alle immagini, senza aggiungere parole alle indiscrezioni che la riguardano.