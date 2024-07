Il principe William e il principino George, vestiti allo stesso modo con completo scuro, camicia bianca e cravatta regimental hanno condiviso gioie e dolori con gli altri tifosi, mentre i fotografi non perdevano di vista le emozioni che si susseguivano sul loro volto, soprattutto su quello del bambino. La storia si ripete per loro: tre anni fa erano insieme a Wembley (c'era anche Kate Middleton) per la finale di Euro 2020, quando l'Inghilterra è stata battuta dall'Italia, e ora ha subito la stessa sorte per mano della Spagna. In passato il primogenito del futuro Re aveva fatto sorridere per le sue facce buffe di felicità e di delusione, e anche stavolta non ha fatto mancare qualche momento divertente, tra esultanze e sconforto. Accanto ai royal britannici c'erano Felipe di Spagna e sua figlia Sofia, che hanno esultato per i goal della loro nazionale scatenandosi come tifosi qualunque.