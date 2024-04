Tgcom24

Il fondo in favore del principe Harry Nel 1994 la regina Elisabetta ha istituito dei fondi per i suoi nipoti, tra cui uno particolarmente cospicuo a favore del principe Harry. Si parla di diversi milioni di sterline, di cui il Duca di Sussex sarebbe entrato in possesso alla morte della nonna. Il principe William si è dovuto accontentare di una somma decisamente inferiore, ma la disparità di trattamento nei confronti dei due nipoti ha motivi più che validi. Il più grande dei figli del principe Carlo è destinato un giorno a diventare Re, mentre il fratello ha di fronte a sé un percorso totalmente diverso e, in qualche modo, più incerto. La decisione della Regina è volta ad appianare questa sproporzione e ad aiutare il minore dei due, e non come potrebbe sembrare di primo acchito, a esprimere una preferenza nei loro confronti.



Il principe Harry si prepara a tornare a Londra Intanto il principe Harry si prepara a tornare a Londra. A maggio sarà nella capitale inglese in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, e non è chiaro se al suo fianco sarà presente Meghan Markle. Non è neanche detto che avverrà un incontro con il principe William e Kate Middleton: "Non ci sono piani di riconciliazione" rivelano alcune fonti.