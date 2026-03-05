Principe Andrea, cresce l'ipotesi di una rimozione dalla linea al trono
Un incontro riservato con il ciambellano reale riaccende le indiscrezioni sul futuro di Andrea Windsor. Tra indagini e tensioni familiari la sua posizione sembra sempre più fragile
L'ex principe Andrea © Afp
Il futuro del principe Andrea all'interno della famiglia reale britannica potrebbe subire un nuovo e significativo scossone. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, il ciambellano reale Lord Richard Benyon avrebbe effettuato una visita riservata a Wood Farm, residenza situata nella tenuta di Sandringham House, dove il fratello di re Carlo soggiorna da tempo. La visita, non annunciata ufficialmente, sarebbe durata circa due ore. Il contenuto del colloquio non è stato reso pubblico, ma la presenza di una figura così centrale nella macchina della monarchia ha subito alimentato voci su possibili decisioni riguardanti il futuro istituzionale dell'ex duca di York.
Il nodo della linea di successione
Al centro delle speculazioni c'è la possibilità che Andrea venga escluso dalla linea di successione al trono. Nonostante la perdita dei titoli e dei ruoli ufficiali, il principe mantiene ancora una posizione formale nella lista dei possibili eredi. Una modifica di questo tipo, tuttavia, non dipenderebbe soltanto dalla volontà della famiglia reale. Qualsiasi cambiamento nella successione richiederebbe infatti l’approvazione del Parlamento britannico e il consenso degli altri Paesi del Commonwealth che riconoscono il sovrano britannico come capo di Stato.
L'indagine e l'arresto
La posizione del principe è ulteriormente complicata da una vicenda giudiziaria recente. Il mese scorso, proprio nel giorno del suo compleanno, Andrea è stato fermato dalle autorità e trattenuto per circa undici ore mentre veniva perquisita la sua abitazione nel Norfolk. L'indagine riguarda presunte irregolarità legate al periodo in cui Andrea ricopriva l’incarico di inviato commerciale del Regno Unito. Al momento non sono state formalizzate accuse, ma il procedimento resta aperto.
Rapporti gelidi con il re
Nel frattempo, i rapporti con il fratello maggiore, Re Carlo III, sembrano tutt'altro che distesi. Il sovrano si trova nella residenza di campagna di Sandringham, a pochi chilometri da Wood Farm, ma non risultano incontri recenti tra i due. Secondo fonti vicine alla corte, Andrea sarebbe soggetto a una serie di restrizioni durante la sua permanenza nella tenuta: spostamenti limitati, visite controllate e l'obbligo di autorizzazioni preventive per lasciare la proprietà.
L'ipotesi di una nuova legge
Il governo guidato dal premier Keir Starmer starebbe valutando la possibilità di intervenire con una normativa specifica qualora l'inchiesta producesse sviluppi rilevanti. Una misura del genere aprirebbe però un complesso dibattito costituzionale, poiché la successione reale è regolata da accordi condivisi tra il Regno Unito e gli altri regni del Commonwealth.