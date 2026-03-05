Il futuro del principe Andrea all'interno della famiglia reale britannica potrebbe subire un nuovo e significativo scossone. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, il ciambellano reale Lord Richard Benyon avrebbe effettuato una visita riservata a Wood Farm, residenza situata nella tenuta di Sandringham House, dove il fratello di re Carlo soggiorna da tempo. La visita, non annunciata ufficialmente, sarebbe durata circa due ore. Il contenuto del colloquio non è stato reso pubblico, ma la presenza di una figura così centrale nella macchina della monarchia ha subito alimentato voci su possibili decisioni riguardanti il futuro istituzionale dell'ex duca di York.