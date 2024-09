Primo impegno di lavoro per Kate Middleton dopo la fine della chemio

Primi impegni di lavoro per Kate Middleton dopo l’annuncio della fine della chemioterapia. La principessa di Galles, dopo il recente video in cui ha spiegato di aver completato il ciclo di cure durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro, sta ricominciando a piccoli passi a riprendere in mano la sua vita e gli impegni reali. La Bbc riferisce che la moglie del principe William ha ricevuto a casa i responsabili di un progetto dedicato ai bambini e da lei patrocinato.