Dopo aver conquistato un titolo nazionale nelle arti marziali, Pia Fico Balotelli (13 anni) ha intrapreso una nuova avventura sportiva. La figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli gioca infatti a pallavolo a Napoli, città in cui vive con la madre, e ha scelto di rendere omaggio al padre attraverso il numero stampato sulla propria maglia. Il prossimo 5 dicembre compirà 14 anni e ha già iniziato la stagione con la formazione Under 15 del Volley World Blu, ottenendo due successi nelle prime due partite disputate.
Il numero 45 di Mario Balotelli sulla maglia da pallavolo
Pia ha deciso di indossare il numero 45, lo stesso che ha contraddistinto gran parte della carriera di Mario Balotelli. Il calciatore lo ha portato in particolare durante le esperienze con Manchester City e Inter, mentre in Nazionale ha giocato con il 9. Una scelta che permette alla ragazza di mantenere un legame simbolico con il percorso sportivo del padre, pur cimentandosi in una disciplina diversa dal calcio.
La giovane ricopre il ruolo di schiacciatrice ed è già descritta come particolarmente alta per la sua età. Sulla divisa compare il cognome Fico, quello materno attribuitole alla nascita. Il nome Balotelli è stato aggiunto in seguito al riconoscimento da parte del padre, avvenuto nel 2014 dopo un test del Dna. Pia era nata nel 2012.
Due vittorie con il Volley World Blu
La figlia di Fico e Balotelli è entrata a far parte dell'Under 15 del Volley World Blu, società sportiva di Napoli che dispone anche di una prima squadra impegnata nel campionato di Serie C femminile. L'inizio della stagione è stato positivo: nelle prime due gare disputate, la formazione giovanile ha conquistato altrettante vittorie. A raccontare alcuni momenti della sua nuova esperienza è soprattutto la madre, che ha pubblicato sui social diversi filmati della figlia impegnata sul campo. A corredo delle immagini, Raffaella Fico ha scelto una dedica affettuosa: "Sei la mia pantera".
Dal titolo italiano di karate alla pallavolo
Prima di avvicinarsi alla pallavolo, Pia aveva coltivato per diversi anni la passione per il karate, iniziata quando aveva appena sette anni. Nel 2024, a dodici anni, aveva raggiunto un importante traguardo vincendo il campionato italiano CSI di kumite nella categoria Esordienti. Dalle arti marziali è passata ora a uno sport collettivo, entrando nella squadra napoletana e assumendo il ruolo di schiacciatrice. Un cambiamento che segna una nuova fase del suo percorso sportivo, sempre accompagnato dal sostegno della madre.
Il rapporto con Mario Balotelli e la vita a Napoli
Pia cresce a Napoli insieme a Raffaella Fico, ma continua a trascorrere del tempo anche con il padre e con i familiari di lui, soprattutto a Brescia. Mario Balotelli è attualmente impegnato a Dubai con l'Al Ittifaq.
I rapporti tra i genitori, che si erano lasciati prima della nascita della figlia, sono oggi sereni e permettono alla ragazza di mantenere i legami con entrambi i rami della famiglia. Pia è inoltre la più grande tra i cugini, figli dei fratelli e delle sorelle del calciatore.