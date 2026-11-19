La figlia di Fico e Balotelli è entrata a far parte dell'Under 15 del Volley World Blu, società sportiva di Napoli che dispone anche di una prima squadra impegnata nel campionato di Serie C femminile. L'inizio della stagione è stato positivo: nelle prime due gare disputate, la formazione giovanile ha conquistato altrettante vittorie. A raccontare alcuni momenti della sua nuova esperienza è soprattutto la madre, che ha pubblicato sui social diversi filmati della figlia impegnata sul campo. A corredo delle immagini, Raffaella Fico ha scelto una dedica affettuosa: "Sei la mia pantera".