Paola Turani condivide la fatica di essere mamma, linciata sui social

Le vacanze in montagna sono state impegnative per Paola. "L'ultima volta che siamo saliti Enea aveva solo 2 mesi e mezzo e la gestione era davvero molto più semplice! Mangiava e dormiva e stop... adesso il ragazzo è bello impegnativo" ha confidato ai follower. "Questi 9 mesi ci hanno messi a dura prova" ha detto lasciandosi andare a uno sfogo in cui racconta che il bimbo vuole mettere tutto in bocca ("Mangia ogni cosa... qualsiasi schifo che c'è per terra lui lo vorrà mangiare") e si arrampica in ogni dove. "Non sta fermo un secondo... La sua missione è cercare delle scale per fare avanti e indietro, poi si cappotta, poi piange e poi vuole venire in braccio, e poi vuole stare per terra perché dopo tre secondi si stufa... io sono tornata esausta", ha confessato.

Leggi Anche Paola Turani in California, vacanze americane con la famiglia

La replica dei follower però è stata diversa dalle aspettative: invece che solidarietà, la Turani ha ricevuto critiche. "Ma lo sapeva che avrebbe partorito un essere umano e non un bambolotto?", "Povera, non può godersi le vacanze perché ha un bambino di 9 mesi!" hanno scritto alcuni. Altri le hanno anche rinfacciato il fatto di aver desiderato a lungo di diventare madre: "Lo hai tanto voluto e ora ti lamenti?", hanno scritto.

Leggi Anche Paola Turani a Dubai, la prima vacanza di Enea tra le onde

"In passato mi è capitato di leggere o ascoltare sfoghi di mamme che raccontavano quanto fosse impegnativo crescere un figlio... io non ero ancora mamma quindi non potevo capire, ma potevo immaginare e potevo empatizzare con loro" si è difesa Paola. "Da quando è nato Enea sono rinata anch'io, non sono mai stata così felice... Farei cambio con la vita di prima? No. Mai. Si può però affermare che in certi momenti è più impegnativo e non è così facile come sembra? Eccome! Perché alcune persone si scandalizzano per queste affermazioni? Non lo so... Alcune persone si lamentano della perfezione sui social, ma se sei sincera e dici la verità ti massacrano".