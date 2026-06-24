© Instagram | Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sono sposati
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La conduttrice e il calciatore dell'Atalanta, insieme dal 2023, hanno celebrato le nozze in provincia di Verona davanti a parenti e amici
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San Giorgio di Valpolicella in provincia di Verona ha fatto da cornice al matrimonio di Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova. La conduttrice e il calciatore dell'Atalanta, legati dal 2023, si sono detti sì con una cerimonia religiosa celebrata davanti ai familiari e agli amici più cari. Pochi minuti dopo il rito, la coppia ha affidato ai social le prime immagini da neo sposi, accompagnate da una didascalia che dice tutto: "Marito e moglie".
Per il matrimonio Paola Di Benedetto, 31 anni, ha scelto il Veneto, la sua terra d'origine. All'altare la coppia è arrivata dopo un percorso raccontato passo dopo passo ai follower. Come da tradizione, la conduttrice aveva festeggiato l'addio al nubilato a Forte dei Marmi, definendolo senza giri di parole: "Il mio addio al nubilato è stato crazy". Tra gli ospiti dei festeggiamenti c'era anche il futuro marito, che sotto al post della compagna aveva commentato con tenerezza: "La mia futura mogliettina".
A rendere speciale la loro storia è soprattutto il modo in cui è cominciata. I due si sono conosciuti nella primavera del 2023, e il primo passo lo ha fatto lui, in modo tutt'altro che scontato. A Verissimo la modella, ex Madre Natura di "Ciao Darwin", aveva ricostruito l'inizio del rapporto: "Lui mi ha fatto arrivare un mazzo di rose azzurre gigante senza nessun biglietto e mi ha fatto dire che erano sue tramite un passaparola tra amici. Io, non seguendo il calcio, non lo conoscevo. Mi sono informata e poi l'ho contattato su Instagram". Da quel messaggio è nato il primo appuntamento e, come ha ammesso lei, la scintilla è scoccata subito.
Il cammino verso il matrimonio non è stato privo di ostacoli. Dopo una crisi affrontata e superata nel 2024, i due hanno trovato un nuovo equilibrio. "Abbiamo due caratteri molto forti, ma abbiamo imparato a fidarci, a scendere a compromessi. Ora siamo una squadra fortissima", aveva spiegato la conduttrice, sempre a Verissimo. La svolta è arrivata nell'estate 2025, quando il calciatore le ha chiesto di sposarlo in un ristorante stellato della bergamasca. La risposta, condivisa su Instagram insieme alla foto dell'anello di brillanti, non lasciava spazio a dubbi: "Mille volte sì". Un anno dopo, quel sì è diventato realtà.