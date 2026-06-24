A rendere speciale la loro storia è soprattutto il modo in cui è cominciata. I due si sono conosciuti nella primavera del 2023, e il primo passo lo ha fatto lui, in modo tutt'altro che scontato. A Verissimo la modella, ex Madre Natura di "Ciao Darwin", aveva ricostruito l'inizio del rapporto: "Lui mi ha fatto arrivare un mazzo di rose azzurre gigante senza nessun biglietto e mi ha fatto dire che erano sue tramite un passaparola tra amici. Io, non seguendo il calcio, non lo conoscevo. Mi sono informata e poi l'ho contattato su Instagram". Da quel messaggio è nato il primo appuntamento e, come ha ammesso lei, la scintilla è scoccata subito.