Gli hater non hanno rispetto per nessuno. Nemmeno per un bimbo che sta riprendo l’uso della sua gamba dopo un intervento chirurgico . Il figlio di Paola Caruso è stato operato a Genova e ora a qualche settimana di distanza si gode la spiaggia. Sui social però c’è chi mette in dubbio il racconto della showgirl e si scaglia contro di lei perché il bimbo si muove senza sostegni sul bagnasciuga. Lei non se la prende e replica con sorriso e intelligenza: “Cammina con il tutore ancora, purtroppo – spiega sui social – ovvio in spiaggia non può tenere il tutore. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”.

I guai di Michelino

Era novembre quando all’improvviso sono arrivati i guai per Paola Caruso. Era in vacanza in Egitto quando il bimbo è stata colpito dall’influenza e il medico del resort di lusso gli ha fatto un’iniezione per guarirlo. "Michele aveva la febbre e il medico di turno gli ha fatto una puntura e subito dopo quel momento ha iniziato ad avere problemi di deambulazione", aveva raccontato la showgirl parlando dell'errore medico. "Ha provato ad alzarsi ed è caduto dal letto, non sentiva più la gamba perché ha avuto una lesione del nervo sciatico". “Lui ogni giorno sa che dovrà impegnarsi per camminare. Devo essere forte per lui perché la sua mamma è la sua unica ancora” aveva aggiunto in tv spiegando la disgrazia. Poi la svolta e la voglia di farcela: “Solo chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili”.