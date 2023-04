Paola Caruso e la malattia del figlio: "Operazione unica possibilità per farlo tornare a camminare"

A "Verissimo" la showgirl racconta il suo dramma per un errore medico mentre era in vacanza in Egitto: "Ci vorrà un anno per sapere se l'intervento a Michele è riuscito"

Come sta il figlio di Paola Caruso? Ospite a "Verissimo" la showgirl racconta gli ultimi sviluppi sul dramma che ha colpito il suo bambino Michele lo scorso novembre mentre si trovavano in vacanza in Egitto: "Ho deciso per l'operazione a mio figlio in Italia, è l'unica possibilità per farlo tornare a camminare senza tutore", dice in lacrime: "Non posso condannarmi a pensare che lui resti così per sempre, negli ultimi giorni si è accesa una speranza".

Quanto ci vorrà per sapere se l'intervento al bambino di 4 anni è riuscito? Paola Caruso racconta i dubbi e il travaglio nella decisione di far operare il figlio Michele e rivela come il decorso si prospetti lungo: "Ci vorrà almeno un anno di fisioterapia per capire se l'operazione è andata a buon fine e lui potrà tornare a camminare senza tutore", dice la showgirl che poi confida di essersi affidata alla preghiera per il buon esito dell'intervento medico.