Paola Caruso, le lacrime per il figlio: "Il danno è permanente, dovrà portare il tutore per sempre"

Paola Caruso torna a "Verissimo" per parlare dei problemi di salute del figlio Michele, nati a seguito di un'iniezione effettuata in Egitto, a Sharm el-Sheikh. "Ha migliorato l'uso della gamba, ma non muove ancora il piede", spiega la showgirl. "I dottori hanno detto che questo significa che il danno che è stato fatto è permanente, dovrà portare il tutore per sempre".

"Mi sento impazzire, non riesco a perdonarmelo. Mio figlio sta pagando per una decisione che ho preso io", spiega in lacrime Caruso, annientata dai sensi di colpa.

L'unica speranza è un intervento negli Stati Uniti: "I dottori mi hanno detto di essere realista, di smetterla di pensare che si possa risolvere. Io, però, voglio provare a portarlo in uno dei centri migliori del mondo che si trova negli Stati Uniti, nella speranza che possa migliorare".