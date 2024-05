Il video con l'anello di fidanzamento

"Già da tempo volevo condividere questo magnifico momento della mia vita con voi", ha scritto Paola Caruso postando le immagini. Con addosso un elegante vestito nero dallo spacco provocante, la Bonas di "Avanti un altro" scarta il pacchetto a favore di camera. "Ho deciso di farlo adesso perché forse ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole… Sole a cui io non ero abituata da tempo o che forse non avevo mai visto così splendente", spiega.