Paola Caruso in ospedale, crollo fisico: "La disgrazia di mio figlio è un trauma troppo grande"

Paola Caruso preferisce non entrare nello specifico di cosa sia successo a suo figlio Michele, e anche sulle sue condizioni di salute resta vaga. E' in ospedale a seguito, si suppone, di un malore e sui social scrive: "Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto... anzi, il più brutto della mia vita e ancora continua... Ma sono umana e stavolta sono crollata". Nella foto inquadra la mano e l'ago cannula sul polso.



La disgrazia di Michele - A ridosso del giorno di Natale, Paola Caruso ha parlato per la prima volta di quanto stava succedendo a suo figlio. "Eravamo a Sharm, siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che è capitata a Michele", ha raccontato. "E' un mese che facciamo accertamenti, che facciamo terapie e continueremo a fare terapie" ha detto con la voce rotta dall'emozione. "Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto perché sono sparita, ho fatto una Storia per dirlo a tutti: è un periodo molto delicato per me e mio figlio, per ora non me la sento di dire di più, anche perché ci sono delle azioni in corso. Quando me la sentirò di dire di più, lo farò anche perché sono successe delle cose gravissime", ha annunciato.

Feste in famiglia - I giorni delle feste però erano sembrati sereni. Paola Caruso ha condiviso immagini di scene in famiglia davanti all'albero di Natale, abbracciata al figlio e alla mamma. I festeggiamenti di Capodanno si erano svolti in grande stile, con la showgirl sexy in abito bianco trasparente e Michele in versione ometto perfetto in giacca e camicia. "Che sia per noi amore mio l’anno della salute della pace e della felicità... La nostra rivincita su tutto e tutti" ha scritto Paola sui social. Con il figlio ha postato scatti da Monte-Carlo, in cui posano sorridenti sulle giostre. Niente faceva presagire un suo crollo imminente, ma solo poche ore dopo è arrivato il post dall'ospedale.